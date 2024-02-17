Уничтожили 1500 окупантов, 20 единиц техники и не только: в 3-й штурмовой бригаде отчитались за работу в Авдеевке

В 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, бойцов которой ранее перебросили в Авдеевку, отчитались о работе за время обороны города. Военные смогли нанести российским оккупационным войскам значительные потери.

Этот отчет был опубликован в официальном Telegram-канале бригады вечером 17 февраля. Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали более 1500 российских захватчиков, еще более 3500 были ранены.

Более 20 единиц бронетехники противника были уничтожены. Военнослужащие бригады смогли нанести такие потери россиянам, несмотря на значительное преимущество врага в артиллерии и ударных дронах. Не остановило наших защитников и регулярное применение войсками РФ до сотни КАБов в день.

"До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций", – говорится в сообщении.

После того, как командование приняло решение о выходе Сил обороны из Авдеевки, воины 3-й ОШБр отошли на подготовленные позиции на окраинах города и выровняли линию фронта. Россияне не прекращают наступательные действия, поэтому военные продолжают держать оборону на Авдеевском направлении.

Напомним, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отмечал, что по состоянию на 13 часов 17 февраля операция по выводу войск из Авдеевки Донецкой области продолжалась.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области. Наши защитники перешли к обороне на более выгодных позициях.

– Оккупационные войска РФ захватили микрорайон "Химик" и коксохимический завод в городе Авдеевка. Кроме того, вражеские силы продолжали свое наступление к востоку от Тернов.

– Спецназовцы ГУР в течение недели обороняли последний путь из Авдеевки. Они обеспечивали эвакуационный коридор для украинских подразделений и наносили тяжелые потери штурмовым группам оккупантов, которые постоянно атаковали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!