'Впереди нас ждут очень сложные бои': Жорин заявил, что операция по выводу войск из Авдеевки продолжается

По состоянию на 13 часов 17 февраля операция по выводу войск из Авдеевки Донецкой области продолжалась. Это решение абсолютно правильное, но очень сложное в реализации.

Об этом заявил в Telegram заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, войска продолжают перегруппировываться.

"Выход из Авдеевки – это было правильное и логическое решение. Но чрезвычайно сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", – отметил военный.

Он отметил, что за период своего пребывания в Авдеевке бойцы 3-й ОШБр ликвидировали тысячи оккупантов и уничтожили кучу их техники, однако главное, что удалось защитникам – сохранить жизнь большинства личного состава. Они и дальше будут освобождать свои территории.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина усвоила несколько уроков по Авдеевке в Донецкой области. Прежде всего, речь идет о необходимом количестве вооружения на фронте: ПВО, средствах дальнего поражения и артснарядах.

"Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что выход из Авдеевки украинских городов происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной ситуации. Несмотря на это, "несколько" наших бойцов попали в плен к российским оккупантам.

– Президент Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки "профессиональным решением" для сохранения жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина может победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.