"Наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны": Тарнавский рассказал, как происходил выход Сил обороны из Авдеевки

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили 38 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении. Артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач, прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, но некоторое количество военных попало в плен к захватчикам.

Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, общие потери оккупантов в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составили 609 человек.

По словам командующего, украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны. Их выход из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки.

"И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", – отметил Тарнавский.

"Будем бороться за освобождение всех побратимов", – заверил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, Авдеевка более четырех месяцев выполняла роль мясорубки российского ресурса, благодаря чему были установлены рекорды уничтожения РОВ. Только согласно верифицированным данным из разных источников, потери в технике оккупантов с 10 октября 2023 года и до конца января 2024 года составляли от 400 до 600 единиц. Потери человеческого ресурса у россиян и вовсе невероятны – только убитыми звучат цифры 15, 20 тысяч и больше.