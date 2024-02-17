'Украина может победить': Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке и указал на риски для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина способна победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. Он также предупредил Европу о вызовах, на пороге которых она очутилась.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе Сил обороны из Авдеевки, которую россияне особенно интенсивно и непрерывно штурмовали с начала октября прошлого года.

"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", – прокомментировал последние события Зеленский с трибуны конференции.

Он также подчеркнул: Авдеевка – яркий пример того, что достижение победы зависит не только от украинских воинов, уже продемонстрировавших чрезвычайное мужество и доблесть в защите Украины от огромного и лучше вооруженного агрессора.

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это самоослабление демократии подрывает наши совместные усилия", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что "самое большее, что разрушила Россия – это даже не дома, не города. Россия разрушила наши жизни".

При этом глава государства напомнил, что Запад переоценивал военную мощь РФ. У агрессора Зеленский видит лишь одно "преимущество", с которым цивилизованный мир не может конкурировать.

"Россия сейчас имеет единственное "преимущество" – полное обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают", – отметил он.

В то же время Зеленский предостерег Европу по поводу вызовов, на пороге которых она сейчас оказалась.

"Возможно, Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам", – отметил президент Украины.

Ранее Сырский сообщил, что Силы обороны Украины вышли из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни украинских воинов.

Напомним, 17 февраля Зеленский впервые за время полномасштабного вторжения России принял участие в Мюнхенской конференции безопасности в режиме оффлайн. В своем выступлении он призвал остановить агрессора и указал на риски для мира.

Также в этот день стало известно, что Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Франция стала третьим государством, заключившим такой договор с Украиной. 16 февраля соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Зеленский подписал с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, а 12 января в Киеве соглашение было подписано с Великобританией.