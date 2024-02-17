'Как долго мир позволит России быть такой?': Зеленский на Мюнхенской конференции призвал остановить агрессора и указал на риски для мира. Видео

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Основное послание, которое он адресовал европейским лидерам – 2024 год должен стать началом полного мировозобновления.

Трансляцию выступления главы государства можно посмотреть в YouTube Офиса президента. Зал встретил Зеленского громкими аплодисментами.

В начале своего он отметил, что 24 февраля могло стать концом света, которым мы его знаем. Но вместе страны-партнеры это предотвратили – вместе.

Основные тезисы речи украинского лидера

Новость дополняется....

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, рассказала, что администрация президента США Джо Байдена и в дальнейшем будет работать с Конгрессом для принятия пакета помощи для Украины. США отданы своим обязательствам перед союзниками в НАТО, а сам Альянс – сильнее, чем когда-либо, его восточный фланг в Европе значительно усилен присутствием американских сил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский и Шольц в Германии заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства. Немецкий канцлер подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину так долго, "сколько нужно".

– Также 16 февраля президент Украины побывал в Париже. По итогам его переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном стало известно, что Франция передаст Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки CAESAR и усиление противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!