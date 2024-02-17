Снаряды для артиллерии, CAESAR и ПВО: Франция передала Украине новую партию военной помощи

Франция передаст Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки CAESAR и усиление противовоздушной обороны.

Об этом 16 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Париже.

"Я благодарен президенту Франции за всю эту сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня еще один оборонный пакет. Именно такой, какой нужен. Это снаряды для артиллерии, пушки, эффективные системы CAESAR, дополнительное усиление ПВО", – сказал он.

По словам Зеленского, это "абсолютно достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции", воспользовавшись проблемами в поставках.

"Франция действительно нам помогает", – заявил президент Украины.

Он также напомнил, что Украина и Франция начали сотрудничество в оборонном производстве, "включая локализацию и совместное производство и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий".

В частности, сейчас подробно обсудили совместное производство дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это очень важно. Каждое из таких наших достижений – ради общего блага народов наших стран", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля Зеленский посетил Германию и Францию. По итогам визитов были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до вступления украинского государства в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!