Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией

Украина и Франция по итогам встречи президентов двух стран подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на десять лет – оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. В рамках соглашения Париж дополнительно выделит 3 млрд евро на военные нужды Украины в течение 2024 года.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон сказал, что рад приветствовать Зеленского в Париже – это третий визит украинского лидера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сегодня я хотел бы передать всему украинскому народу наш восторг и нашу решимость продолжать поддержку Украины. Долгосрочную поддержку. Она будет такой же сильной, как и в начале вторжения и будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – сказал Макрон.

По его словам, подписанный документ конкретизирует обязательство Франции, взятое вместе с другими странами G7 на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года.

"И также наша поддержка не только долгосрочная, а она имеет коллективное измерение, поскольку Великобритания уже подписала (аналогичное соглашение. – Ред.), Германия тоже. И именно по этому пути идут все страны Большой семерки", – заявил президент Франции.

Макрон рассказал, что соглашение подписано на десять лет, оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.

Также Франция обязалась дополнительно выделить на военные нужды Украины в 2024 году 3 млрд евро.

По словам Макрона, договор поможет усилить обороноспособность Украины, защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

Зеленский в свою очередь заявил, что в соглашении Франция четко и принципиально поддержала членство Украины в НАТО. Также в нем упоминаются санкции против РФ и ответственность российских властей, сотрудничество Украины и Франции в областях информационной и кибербезопасности, разведки и контрразведки, защиты критической инфраструктуры и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 16 февраля, аналогичное соглашение Украина также подписала с Германией. Сразу после посещения ФРГ Зеленский улетел во Францию и встретился с Макроном.

12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве подписали двустороннее соглашение относительно гарантий безопасности. Британия стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной. В британском правительстве назвали соглашение историческим. Риши Сунак также объявил о пакете помощи Украине на 2,5 млрд фунтов – рекордном с начала полномасштабного вторжения.

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