Зеленский посетит Германию и Францию и выступит на Мюнхенской конференции: стали известны подробности

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию и Францию. Там у него запланированы переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эммануэлем Макроном.

А в субботу, 17 февраля, Зеленский должен выступить на Мюнхенской конференции безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента.

На полях Мюнхенской конференции президент Украины проведет ряд двусторонних встреч, говорится в сообщении.

В частности, Зеленский должен встретиться с такими политиками, как вице-президент США Камала Гаррис, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Зеленский поблагодарил воинов ГУР и ВСУ за уничтожение российского БДК "Цезарь Куников". Он заявил, что благодаря им Черное море стало еще более безопасным.

– Зеленский провел совещание с правительством, военными и представителями ОПК, на котором говорили о борьбе с российскими разведывательными дронами и обеспечении современным оружием против "Орланов". По словам главы государства, в Украине есть решение, как ослепить вражеские БПЛА.

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