'Есть решение, как ослепить врага': Зеленский провел совещание с правительством и военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса, на котором обсуждались средства для борьбы с российскими разведывательными дронами. Речь шла об обеспечении наших воинов новым, современным оружием против российских "Орланов".

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он также обнародовал соответствующее видео.

Как следует из кадров, на совещании были главком Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

"Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА", – подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, в Украине есть решение, как ослепить вражеские разведывательные дроны. Также он отметил необходимость внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения.

Глава государства дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя – жизнь наших воинов", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в структуре Вооруженных сил Украины нового отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. Соответствующее поручение предоставлено Кабинету министров вместе с Генштабом ВСУ.

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