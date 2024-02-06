Беспилотники выведут в отдельный род сил в структуре ВСУ: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский предложил создать в структуре Вооруженных сил Украины новый отдельный род сил – Силы беспилотных систем. Соответствующее поручение дано Кабинету министров вместе с Генштабом ВСУ.

Указ об этом ("О наращивании возможностей сил обороны", №51/2024) гарант подписал 6 февраля 2024 года. Текст документа был обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Кабмин и ГШ ВСУ проработают вопрос и по итогам работы внесут предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В вечернем обращении к гражданам 6 февраля Зеленский сообщил, что результаты будут уже в ближайшее время.

"Этот год должен стать решающим у многих аспектах и, очевидно, на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море", – отметил президент.

"Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, разработчики из SkyLab UA создали новый ударный дрон Shoolika mk6. Этот беспилотник может наносить точные удары (дальность – до 10 км) и особенно эффективен в ночных операциях.

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