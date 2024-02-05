Эффективный в ночных операциях: ВСУ получили на вооружение инновационный ударный дрон Shoolika mk6. Фото

Разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. По его словам, беспилотник находится в процессе кодификации НАТО.

"Разработчики из SkyLab UA при поддержке кластера Brave1 создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы", – написал министр.

Дальность действия дрона – до 10 км, он может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления, а также устойчив к воздействию РЭБ. В дальнейшем разработчики планируют улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, с целью улучшения поиска цели и изменения курса для корректировки ударов с воздуха.

Воины Сил обороны уже опробовали беспилотник и заявили, что данный дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время.

Кластер Brave1 поддерживает разработчиков на всех этапах – от испытаний и подачи заявки на грант до кодификации по стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники эффектно уничтожили блиндаж и автомобили противника из FPV-дрона. По враждебным целям качественно отработали бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина надеется изготовить до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд Сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов и ракет. БПЛА собирают в маленьких секретных мастерских на всей территории страны.

А по информации издания Challenges, швейцарский стартап Destinus, основанный россиянином и известный своими гиперзвуковыми ракетопланами, снабжает боевые дроны Украины. Речь идет о БПЛА Lord, способных пролететь расстояние от 750 до более 2000 км.