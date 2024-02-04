Основанный россиянином стартап поставляет Украине боевые дроны: что об этом известно

Швейцарский стартап Destinus, основанный россиянином и известный своими гиперзвуковыми ракетопланами, снабжает боевыми дронами Украину. Начиная со второго квартала 2023 года эта компания поставила нашей стране сотни доступных по цене беспилотников.

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Об этом сообщает французское издание Challenges. Destinus считается одним из ключевых в Европе поставщиков военных беспилотных летательных аппаратов в Украину.

Речь идет о БПЛА Lord, способных пролететь расстояние от 750 до более 2000 км. Эти беспилотники могут совершать атаки на наземные цели, проводить разведку и размещать препятствия. Вероятно, дальность действия Lord выше, чем у подобных украинских беспилотников, таких как UJ-22, UJ-25 Skyline и UJ-26 Beaver.

Начиная с 2024 года, Destinus поставляет Украине еще два типа БПЛА – Ruta и Hornet.

Ruta оснащен реактивным двигателем и может использоваться как для разведки, так и для поражения наземных целей. Дальность действия дрона составляет 300 км. В частности, Hornet предназначен для перехвата вражеских беспилотников.

Destinus, основанная бывшим российским (а теперь швейцарским) бизнесменом Михаилом Кокоричем в 2021 году, стала популярной благодаря своим проектам гиперзвуковых ракетопланов. Кокорич ранее также основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace, существовавшую с 2011 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Украина надеется изготовить до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов и ракет.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о проекте "Народный дрон". Это бесплатный двухнедельный инженерный курс, обучающий, как у себя дома собрать 7-дюймовый FPV-беспилотник для сил обороны.

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