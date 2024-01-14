В Минцифры призвали собирать FPV-дроны дома: как это можно сделать

В Министерстве цифровой трансформации Украины призвали граждан собирать дома FPV-дроны для фронта. Там отметили, что в то время, когда в стране развивается производство БПЛА, а компании набирают обороты, каждый может присоединиться к уничтожению оккупантов, даже находясь в тылу.

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Речь идет об участии в проекте "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это бесплатный двухнедельный инженерный курс, обучающий, как у себя дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.

"Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", – рассказал он.

Зарегистрироваться для прохождения курса можно здесь. Следующий поток начнет обучение в конце января, а участников приглашают в порядке живой очереди. "Форма для приема заявок работает постоянно, участники будут приглашаться в следующие группы в порядке живой очереди", – говорится в анкете.

Пройдя курс, украинцы могут собрать свой FPV-дрон, приобретя все необходимые для него материалы, а затем отправить его на проверку инструкторам Victory Drones. Они оценивают качество сборки, а также проводят испытания с весом. В случае, если все проходит успешно, дрон передают украинским военным, которые с его помощью сделают "смерть врагам", а также их технике.

Участники курса уже передали нашим воинам более 100 своих беспилотников. Из них более 80% поступили на проверку в хорошем рабочем состоянии, а остальное нужно было немного доработать.

"FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту – и будьте вовлеченными в победу", – призвал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины, уничтожающие российских оккупантов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, используют для этого FPV-дроны. Путинская армия очень уязвима к ним, поскольку захватчики не способны им противостоять, говорят в британской разведке.

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