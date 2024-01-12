Неспособны противостоять FPV-дронам: разведка Британии указала на уязвимость войск РФ на левобережье Херсонщины

Вооруженные силы Украины, уничтожающие российских оккупантов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, используют для этого FPV-дроны. Путинская армия очень чувствительна к ним, поскольку захватчики неспособны им противостоять.

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К такому выводу пришли в военной разведке Великобритании. В сводке ведомства, опубликованной 12 января, говорится, что украинские защитники активно используют беспилотные летательные аппараты на левобережье Херсонщины для атак на российские войска.

В частности, Силы обороны используют БПЛА, оснащенные боеприпасами, вместе с артиллерией для поражения вражеской техники. По оценкам российского военного блогера, 90% военной техники оккупантов в районе Крынок было уничтожено.

"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV-UAV, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – отметили британские разведчики.

Напомним, российские войска на оккупированном левобережье Херсонщины продолжают испытывать значительные проблемы с командованием и связью, которые со сменой командующего российской группировкой "Днепр" не только остаются, но и усугубляются. В частности, захватчики жалуются, что по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, при этом командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждения этих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, несмотря на сопротивление российских оккупантов. Наши защитники отбили очередную атаку армии РФ в районе Крынок на левом берегу Херсонщины и нанесли значительные потери захватчикам.

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