Украина намерена создать миллионную армию FPV-дронов – WSJ

Украина надеется произвести до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд Сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать нехватку дорогих артиллерийских снарядов и ракет.

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FPV-дроны собирают в десятках небольших секретных мастерских по всей территории страны, в том числе на западе Украины, заявило издание The Wall Street Journal. Производить артиллерийские и ракетные системы в необходимом количестве Украина пока что не может. Для этого нужны годы и миллиарды долларов.

Издание указало, что на ситуацию повлияла пауза в финансировании со стороны Соединенных Штатов Америки. На фоне ограниченного количества боеприпасов Киев хочет создать "миллионную армию взрывоопасных дронов с функцией FPV".

Эти квадрокоптеры реально собрать из деталей, которые доступны на коммерческом рынке и которые стоят несколько сотен долларов. Поэтому по всей Украине появляются самодельные мастерские, которые ежемесячно выпускают тысячи FPV-беспилотников.

На одном из таких цехов работают около 20 человек. В месяц они изготавливают около 3000 FPV-дронов. В ближайшее время предприятие хочет нарастить объемы производства, чтобы ежемесячно выпускать до 10 тысяч беспилотников.

Как писал OBOZ.UA:

– В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о проекте "Народный дрон". Это бесплатный двухнедельный инженерный курс, обучающий, как у себя дома собрать 7-дюймовый FPV-беспилотник для Сил обороны.

– Ранее боец роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко рассказал о нюансах "охоты" БПЛА на противника. По его словам, эта работа больше напоминает борьбу с вредителями.

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