'Подбить танк с одного FPV – это удача': защитник Украины рассказал об 'охоте' на технику врага. Видео

Боец роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручка рассказал о нюансах работы с ударными дронами. По его словам, эта работа больше напоминает борьбу с вредителями.

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Интервью бойца опубликовал Telegram-канал ОК Север. В нем он рассказывает о работе дронов и эмоции пилотов после удачной "охоты". Также делится особенностями радиоэлектронной борьбы, ведь война идет и в радиопространстве.

"Даже аграрные дроны могут таскать танковые мины. Для того чтобы дрон полетел, нам нужны бесколлекторные двигатели. В целом цена дрона — это где-то от 15 тысяч гривен", — говорит инженер БПЛА.

"Для одного дрона подбить танк — это удача. В общем, мы привыкли к этой работе, она даже больше напоминает борьбу с вредителями", — подытоживает военный.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что воины Сил обороны Украины показали эффектное уничтожение российского танка с помощью FPV-дрона. Операцию провели на Авдеевском направлении. Технику противника обнаружили аэроразведчики 1-го отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

Также мы писали о том, как украинские пограничники Херсонского отряда продемонстрировали точное уничтожение вражеского автомобиля. Оккупанты пытались замаскировать его, однако FPV-дрон защитников выиграл "игру в прятки".