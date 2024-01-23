Нацгвардейцы показали "охоту" на российский танк "Прорыв" под Авдеевкой. Видео
Воины Сил обороны Украины показали эффектное уничтожение российского танка с помощью FPV-дрона. Операцию провели на Авдеевском направлении (Донецкая область).
Технику противника обнаружили аэроразведчики 1-го отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Записью, которую сделал беспилотник, 23 января поделилась в Facebook пресс-служба подразделения.
Воины заметили танк противника, отрабатывая подступы к линии столкновения. Т-90М "Прорыв" как раз вышел на позицию для ведения огня.
Танк решили поразить FPV-дроном. "Наши ребята не оставили шансов врагу, разобрали "Прорыв" на лохмотья!" – заявили в "Омеге".
В Нацгвардии указали на эффективность удара, ведь относительно дешевый беспилотник уничтожил Т-90М "Прорыв" стоимостью около 4,5 млн долларов.
Как писал OBOZ.UA, 23 января глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что сейчас захватчики "безумно штурмуют город". Российские оккупанты уже неоднократно подходили вплотную к Авдеевке, однако ни одной диверсионно-разведывательной группе РФ не удавалось зайти в населенный пункт, утверждает он.
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