Российские военные оккупанты уже неоднократно подходили вплотную к Авдеевке, однако ни одной диверсионно-разведывательной группе РФ не удавалось зайти в город. Сейчас захватчики "безумно штурмуют город".

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Об этом украинским масс-медиа рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. По его словам, речь уже не идет о ДРГ, это именно штурмовые действия армии России.

"Давление есть. Штурмовые действия есть. Вчера они даже в направлении "Царской охоты" пытались техникой штурмовать. Давление там есть, и оно безумное. Определенный результат они имели, "серая зона" уменьшилась. Однако определенные позиции, которые были потеряны, возвращены нашими ребятами ", – говорит Барабаш.

Упомянутый ресторан "Царская охота" – загородный комплекс. Российские ДРГ ранее туда заходили, но их выбили. В последние дни этот комплекс контролируют именно силы ВСУ.

А те ДРГ, которые пытались заходить в город, "вреда какого-то серьезного не делали", потому что ни разу им не удавалось зайти в Авдеевку. "Они уже почти вплотную заходили в населенный пункт – и их ликвидировали. До этого момента в город ни одна диверсионная группа врага не заходила", – уверяет глава МВА Авдеевки.

По словам Барабаша, самая плохая ситуация на Марьинском, Купянском и Бахмутском направлениях. Однако "говорить, что все пропало – это неправда", уточняет он.

Напомним, в сети показали, какой сейчас выглядит Авдеевка. Город разрушен, большинство домов уже не восстановить. "Русский мир" испепелил еще один украинский город.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой в "мясных" штурмах РФ за несколько месяцев погибло столько же солдат, как за десятилетие войны в Афганистане. Вбрасывать в бой большое количество пушечного мяса Россию заставляют выборы диктатора, запланированные на март 2024 года.

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