'Большинство домов уже не восстановить': в сети показали Авдеевку, к которой подкрадывается 'русский мир'. Видео

В сети показали, как сейчас выглядит Авдеевка. Город разрушен, большинство домов уже не восстановить.

Видео дня

"Русский мир" испепелил еще один украинский город. Ужасающие апокалиптические кадры когда-то цветущей Авдеевки опубликовал Денис Казанский в своем Telegram-канале.

На видео можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Где-то нет пол дома, где-то уничтожено несколько этажей, а некоторые многоэтажки полностью стерты с лица земли.

Населенный пункт, который был домом для более 30 тысяч человек, сейчас превратился в город-призрак. Сотни жителей погибли от обстрелов озверевших оккупантов. Тысячи потеряли свои дома и имущество.

"Но по этому поводу Z-мразь конечно же стыдливо молчит. Этим жителям Донбасса никто не сочувствует. Просто сравните эти кадры с тем же Донецком по которому они льют фальшивые слезы и орут про "страшные обстрелы 8 лет", – прокомментировал кадры Денис Казанский.

За разрушение Авдеевки Россия заплатила рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой в мясных штурмах РФ за несколько месяцев погибло столько же солдат, как за десятилетие войны в Афганистане. Бросать в бой большое количество пушечного мяса Россию заставляют выборы диктатора, запланированные на март 2024 года.

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