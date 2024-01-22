1:0 в пользу FPV-дрона: херсонские пограничники уничтожили замаскированный вражеский автомобиль. Видео

Украинские пограничники продемонстрировали меткое уничтожение вражеского автомобиля на юге. Оккупанты пытались замаскировать его, однако FPV-дрон защитников выиграл "игру в прятки".

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Соответствующий ролик в понедельник, 22 января, опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как рассказали в ведомстве, удар по технике оккупантов нанесли пограничники Херсонского отряда.

"Игра в прятки: 1:0 в пользу FPV-дрона. Пограничники Херсонского отряда на юге уничтожили вражеский автомобиль, который оккупанты пытались замаскировать", – говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как БПЛА поражает грузовик оккупантов, который они пытались спрятать под крышей полуразрушенного здания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 21 января в Украине были обезврежены около 830 оккупантов, а также 117 единиц их вооружения и техники. Общие потери РФ с начала вторжения достигли 376 860 человек.

– На Таврическом направлении ВСУ уничтожили мощный российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", которым оккупанты пытались разбить украинские укрепления. В общей сложности враг потерял там 97 единиц техники, а также склад боеприпасов и "важный объект", сообщил генерал Тарнавский.

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