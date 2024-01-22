У врага минус 'Тюльпан', склад БК и не только: Тарнавский рассказал о новых потерях войск РФ

Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили мощный российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", которым оккупанты пытались разбить укрепления Сил обороны. В общей сложности враг потерял 97 единиц военной техники, а также склад боеприпасов.

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Об этом 22 января рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, за минувшие сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", – сообщил командующий.

Общие потери врага составили 399 человек и 97 единиц военной техники. В частности, украинские воины обезвредили семь танков, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобилей и три единицы спецтехники.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов противника и еще один "важный объект врага", информировал Тарнавский.

Отметим, исходя из данных, которые привел командующий Тарнавский, оккупанты возобновили авиационные удары на Таврическом направлении, поскольку накануне в ВСУ сообщили, что враг не применял авиацию в течение двух суток и в целом уменьшил количество штурмов. Однако военные не ожидали продолжительного "затишья", так как противник проводил перегруппировку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что потери врага в направлении Авдеевки в последние недели значительно выросли. По данным разведки США, с октября противник здесь потерял более 13 тыс. оккупантов и 220 боевых машин.

– Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что под Авдеевкой за последние четыре месяца погибло столько военных ВС России, сколько Советский Союз потерял в Афганистане.

– Украинские защитники показали видео одного из самых больших штурмов Авдеевки – исторического сражения в октябре 2023 года. Враг бросил в атаку такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

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