Оккупанты уменьшили количество штурмов на Авдеевском направлении: в ВСУ объяснили, что происходит. Карта

На Авдеевском направлении оккупанты уменьшили количество боевых столкновений и прекратили применение авиации. Однако украинские военные не надеются на долгое "затишье" и уже готовятся к новой волне активизации противника, поскольку военные РФ в настоящее время осуществляют перегруппировку.

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Об этом утром в воскресенье, 21 января, рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты не наносили авиаударов уже в течение двух суток, однако несколько усилили обстрелы артиллерией.

"По состоянию на 6:00 21 января враг в течение двух суток уже не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличивал активность артиллерии – зафиксировано 703 артиллерийских обстрела. Также за прошедшие сутки было меньше боеприкосновений – всего 30 и применения FV. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности", – сказал военный.

Александр Штупун добавил, что основные усилия противник сосредоточил вблизи Авдеевки, Невельского и Первомайского.

Всего на Авдеевском направлении защитники отбили 23 атаки.

"Попытка идти вперед была у врага западнее Вербового. В частности, там уничтожена еще одна российская современная БМД-4", – сообщил спикер Сил обороны Таврического направления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский накануне рассказал, что на Таврическом направлении враг сосредотачивает штурмы и атаки на Авдеевке и Новомихайловке. В основном прибегает к атакам пехотой, почти без задействования бронетехники.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов сказал, что потери России в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли. По оценкам американской разведки, с октября противник здесь потерял более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

– Офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что под Авдеевкой за последние четыре месяца погибло столько военных РФ, сколько СССР потерял в войне в Афганистане.

– В ВСУ показали видео одного из самых больших штурмов Авдеевки – исторического сражения, которое произошло в октябре 2023 года. Противник бросил в атаку такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов. Кадры напоминают фильмы об апокалипсисе.

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