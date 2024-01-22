ВСУ ликвидировали за сутки 830 оккупантов и 21 артсистему армии РФ

Защитники Украины в течение 21 января уничтожили на фронте 117 единиц вооружения и техники российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 830 военнослужащих.

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Общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства уже достигают 376 860. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен захватчиков, накануне Силы обороны обезвредили 23 боевых бронированных машин (всего 11 489), 21 артиллерийскую систему (8896), 11 танков (6192), два средства ПВО (657) российской армии.

Также воины сбили 25 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 6961) и одну крылатую ракету (1819). Еще бойцы отминусовали 29 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (11 891) и пять – специальной техники (1397).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 968 РСЗО, 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты роты ударных беспилотных авиакомплексов 63-й ОМБр устроили оккупантам взрывную "вечеринку" возле Кременной в Луганской области. Защитники разгромили ряд единиц техники врага.

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