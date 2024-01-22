Украинские воины устроили 'разгром' оккупантам под Кременной: уничтожение техники показали на видео

Защитники Украины разгромили российских оккупантов возле Кременной Луганской области. Там уничтожен ряд единиц техники.

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Взрывную "вечерку" захватчикам устроили пилоты изо роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) 63 ОМБр. Соответствующее видео OBOZ.UA получило из своих источников.

Напомним, в британской разведке сообщили, что оккупанты значительно увеличили интенсивность наступательных действий по всему фронту. В результате выросли потери врага в живой силе. Также разведчики констатировали, что в последние дни потери российской военной техники увеличились на 88%. В частности, захватчики начали терять почти вдвое больше танков.

Со своей стороны, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты продолжают бросать в бой на Авдеевском направлении очень много личного состава. Враг не достигает каких-то существенных территориальных успехов, но при этом несет огромные потери.

В течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сравнимы с потерями СССР на войне в Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне в ВСУ сообщили, что Авдеевскому направлению оккупанты уменьшили количество боевых столкновений и прекратили применение авиации. В то же время, украинские военные не надеются на долгое "затишье" и уже готовятся к новой волне активизации противника.

– Также в Сухопутных войсках объяснили, что захват оккупантами села Крохмальное в Купянском районе Харьковской области является штатной ситуацией, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. От населунного пункта сегодня остались только руины, значительных изменений для фронта он не несет.

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