'Штатная ситуация': военный объяснил, что означает выход Сил обороны из Крахмального

Захват оккупантами села Крахмальное в Купянском районе Харьковской области является штатной ситуацией, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. Сам населенный пункт, где ранее проживало около 50 человек, превращен в руины и значимых изменений для фронта не несет.

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Об этом 21 января рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко 24 Каналу. В частности, он отметил, что нет никакого подтверждения неожиданного прорыва или взятия в плен защитников, поэтому отход из Крахмального был плановым.

"На самом деле это штатная ситуация, которая часто происходит на линии фронта, когда один из противников пытается вытеснить другого. Сейчас это удалось россиянам", – сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что сейчас все здания в небольшом селе превращены в руины.

"Если россиянам удалось создать там определенные фортификационные сооружения, то мы прежде всего должны беречь своих бойцов, а территории вернем. Любое отступление – это существенно, потому что это перемещение войск, даже на хорошо подготовленные позиции, это всегда дополнительный труд для бойцов и риски. Но к этой ситуации следует относиться с пониманием, изменит ли она ход боев на Лиманско-Купянском направлении", – подчеркнул военный.

По его словам, захват врагом Крахмального особо значимых изменений для фронта не несет, хотя пропаганда Москвы попытается это использовать.

При этом Тимочко подчеркнул важность соблюдения всех мер Силами обороны Украины, чтобы противник не развернул плацдармы для дальнейшего продвижения.

На этом направлении враг хочет прорваться в направлении Оскола Харьковской области, то есть вернуть территории, которые он потерял в сентябре 2022 года – это штатная ситуация по всей линии фронта, когда враг пытается вернуть освобожденные Украиной территории. В целом на Лиманско-Купянском направлении в последнее время было очень много атак, это направление остается сложным, объяснил военный.

Таким образом, захват на 600 метров небольшого разрушенного села обошелся оккупантам в десятки жизней солдат, сказал Тимочко.

Пока же вся линия фронта очень динамичная. В частности, Авдеевское направление показывает: даже когда враг прорывался на небольшие расстояния, украинским защитникам удавалось отбивать свои позиции и даже продвигаться вперед.

"Занять какую-нибудь территорию – еще не значит удержать и не значит создание плацдарма для последующих успешных операций. К тому же на этом направлении воюет один из лучших украинских генералов – Александр Сырский, и очень хорошо подготовленные бойцы. Если они считали, что удерживать этот отрезок нецелесообразно, было принято решение отвести Силы обороны. Скорее всего, это плановый отход, и он был просчитан", – сказал Тимочко.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в минобороны РФ похвастали "освобождением" Крахмального. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил захват населенного пункта врагом: маленькое село захватчики просто стерли с лица земли. Военный также назвал потерю позиций в Крахмальном "временным явлением".

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