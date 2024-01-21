Оккупанты похвастались захватом села на Харьковщине, где до войны жило 45 человек: в ВСУ прокомментировали. Карта

Российские захватчики похвастались захватом села Крахмальное Харьковской области. До начала полномасштабной войны там проживало 45 человек.

Видео дня

Из-за полного уничтожения домов в деревне украинским воинам пришлось отступить с занимаемых позиций. Это в эфире телемарафона подтвердил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Захватом села Крахмальное в Харьковской области 21 января похвастались в российском министерстве обороны: оккупацию населенного пункта захватчики назвали "освобождением".

"На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", – отметили в оборонном ведомстве государства-агрессора.

В Сухопутных войсках ВСУ раскрыли суть этого "освобождения": маленькое село захватчики просто стерли с лица земли.

"Крахмальное – это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, пожалуй, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель – уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет", – отметил Фитьо.

В DeepState с такими выводами не очень согласны.

"Сватовский отрезок – враг захватил Крахмальное и все восточные окраины села. Таким уходом поставлены под угрозу соседние подразделения. Замалчивание проблемы, ее не решит – проверено, к сожалению, кровью", – отметили там.

Начальник службы связей с общественностью СВ ВСУ назвал потерю позиций ВСУ в Крахмальном "временным явлением".

"Я думаю, что произошедшее это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается. Мы просто не сообщаем о захвате, отражении 100 или 200 м", – сказал Фитьо.

В DeepState констатируют: в последнее время оккупанты активно стягивали силы в район Купянска.

"К*цапы последнее время стягивали войска в район Купянска, проводили перегруппировку и даже задействовали дополнительные силы еще одного АК. Теперь этот весь удар направляется на бойцов Сил обороны. Враг проявляет значительную активизацию возле Нововодяного. Продолжаются столкновения восточнее Тернов и возле Дибровы. Три последних суток были очень тяжелые. Ситуация на определенных участках уточняется", – описали текущее состояние фронта на Купянском направлении аналитики.

Пытаясь расширить свои, по выражению президента РФ Владимира Путина, "территориальные завоевания" на Харьковщине, оккупанты понесут потери.

По словам Фитьо, за 20 дней января в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", протянувшейся от Купянска Харьковской области до Нью-Йорка Донецкой области, было уничтожено 120 вражеских танков, 218 бронированных машин и 178 орудий и минометов разных калибров. 7055 оккупантов были убиты или ранены.

Напомним, 16 января в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения двух общин - Кондрашовской и Куриловской. Там находились 3043 человека, из них 279 – дети.

Также сообщалось, что 18 января оккупанты нанесли удар по Купянску, есть прилет в дом: погибла женщина, есть раненые.