На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию населения двух громад: что происходит

В Купянском районе Харьковщины из-за ситуации с безопасностью объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад. Всех эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

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Об эвакуации сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, в громадах, где она будет проходить, в настоящее время находятся 3043 человека, из них 279 – дети.

К эвакуации призывают семьи с детьми, проживающие в населенных пунктах:

– Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Великая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цыбовка Кондрашевской громады;

– Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха Куриловской громады.

"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей громад ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей", – написал Синегубов.

Он проинформировал, что желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ рассказали, что враг не прекращает наступать в направлении Купянска и Лимана. За сутки там были уничтожены более 300 оккупантов и 67 единиц вражеской техники, в том числе 11 танков и более 10 БМП.

Днем 10 января оккупанты сбросили сбросили две управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района. Вследствие удара погибла 48-летняя женщина.

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