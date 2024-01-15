Враг не прекращает атакующих действий: в ВСУ рассказали о потерях армии РФ на Лимано-Купянском направлении

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали на Лимано-Купянском направлении более 300 оккупантов. Также было уничтожено 67 единиц вражеской техники, в том числе 11 танков и более 10 БМП.

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Об этом пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил в эфире общенационального всеукраинского телемарафона "Єдині новини". По его словам, это был "парад" уничтоженной техники оккупационных войск.

"Враг не прекращает свои атакующие действия во всей зоне ответственности Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица". Не являются исключением Купянское и Лиманское направления. Именно в этой зоне было отражено 17 вражеских атак за минувшие сутки: 3 на Купянском, 14 - на Лиманском после. определенного затишья", – отметил Фитьо.

По словам военного, боевые действия происходили в районе населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Петропавловка и Макеевка Луганской области. Противник на этом направлении нанес 10 авиационных ударов, использовал 23 дрона-камикадзе и совершил 574 обстрела территорий из артиллерии и минометов разных калибров.

"Нашим военнослужащим удалось уничтожить 304 оккупанта и был "парад" уничтоженной техники оккупационных войск: 67 единиц военной техники уничтожены, среди которых 11 танков уничтожены или повреждены, 9 БМП-2, одна БМП-1 и одна БМП-3", – подчеркнул Фитьо.

Он добавил, что это свидетельствует об активизации врагом использования техники для наступательных действий. В то же время военный сообщил, что в районе Синьковки значительных успехов враг не достиг. Кроме того, по словам Фитьо, на прошлой неделе наблюдалось обострение на Бахмутском направлении, что свидетельствует о попытках противника обнаружить слабые стороны украинской обороны.

"Россияне не оставляют попыток совершать свои атакующие действия. У них есть первоочередные планы - это Синьковка для того, чтобы потом развить наступление на Купянск, у них есть направление Временного Яра, на которое они тоже пытались двигаться. Но в своих планах они забывают одну истину: напротив них стоят Силы обороны и ВСУ, которые эти планы умножают на ноль", – рассказал спикер.

Фитьо также отметил, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" всего находится около 200 тысяч окупантов, а непосредственно в районе Бахмутского направления - более 60 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение 691-го времени полномасштабного вторжения враг совершил очередной безрезультатный штурм позиций наших войск, но украинские защитники его отбили и продолжают удерживать плацдармы.

Кроме того, как стало известно, российские террористы продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях с целью захвата новых территорий. Оккупанты активно наносят авиаудары по позициям украинских военнослужащих. Только за прошедшие сутки 14 января путинские войска сбросили в районе Авдеевки и Марьинки более 40 авиабомб.

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