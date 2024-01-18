Оккупанты нанесли удар по Купянску, есть прилет в дом: погибла женщина, есть раненые. Фото

Утром 18 января российские террористы обстреляли жилые дома в городе Купянск Харьковской области. В результате теракта погибла женщина.

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Также вследствие российского обстрела двое мирных жителей получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Жертвой российских террористов стала 57-летняя женщина. Двое мужчин получили ранения. Удар оккупантов пришелся непосредственно в жилой дом.

По информации областной администрации, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели обсматривают место обстрела.

"Оккупанты нанесли удар по городу Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранены получили 57-летний и 61-летний мужчины. Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом. Службы продолжают осмотр мест обстрелов", – сообщили в ОВА.

Напомним, в Купянском районе Харьковщины из-за ситуации с безопасностью объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад. Всех эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Ранее сообщалось, что 17 января российские террористические войска нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате очередного военного преступления кремлевской армии погибла 61-летняя женщина, двое детей получили ранения.

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