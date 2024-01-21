Потери России в технике и живой силе на войне против Украины выросли в последние дни: разведка Британии назвала причину

Российская оккупационная армия существенно увеличила интенсивность наступательных действий по всему фронту. Вследствие этого выросли потери врага в живой силе.

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Всего за 5 дней потери военной техники Россией увеличились на 88%. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британском ведомстве отметили, что 19 января отмечено увеличение числа атак российских оккупантов по всему фронту на 27%. В частности, за сутки путинские террористы нанесли 81 воздушный удар и 45 ракетных обстрелов.

Британская разведка констатировала, что за последние дни потери российской военной техники увеличились на 88%. В частности, захватчики начали терять почти вдвое больше танков.

Данные указывают на устойчивый рост интенсивности российской наступательной кампании по всему фронту за последние две недели. При этом в британской разведке отметили, что ключевым фактором, способствующим увеличению количества атак, вероятно, стало замерзание грунта. Это обеспечивает передвижение бронетехники по пересеченной местности.

Напомним, террористическая армия РФ продолжает бросать в бой на Авдеевском направлении огромное количество личного состава. Враг не достигает каких-либо существенных территориальных успехов, но при этом несет огромные потери. В течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сопоставимы с потерями СССР на войне в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины с начала российского вторжения 697 дней назад ликвидировали уже 376 030 единиц личного состава армии РФ. Только во время боев за сутки 20 января защитники отминусовали 760 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили дорогостоящий российский зенитный ракетный комплекс. Точный ударом защитники превратили ЗРК "Тор" в металлолом. Стоит отметить, что оккупанты пытались сбить украинской дрон ракетой из "Тора", но промазали.

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