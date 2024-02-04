Пограничники FPV-дронами разнесли блиндаж и автомобили оккупантов. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать вражескую технику и личный состав оккупационных войск. В этот раз в сети появились кадры эффектного уничтожения блиндажа и автомобилей противника из FPV-дрона.

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Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины. По враждебным целям качественно отработали пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

"FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков", – сообщают воины.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины 30 января разгромили колонну российской техники на Донбассе. Захватчики на танках, БМП и "мотолигах" попперли в массированное наступление на позиции украинских воинов в районе Новомихайловки, недалеко от Марьинки.

Как сообщал OBOZ.UA, в России "неизвестные дроны" атаковали НПЗ в Волгограде. Там вспыхнул мощный пожар, очевидцы говорят о значительных разрушениях, на полное устранение которых могут пойти даже не месяцы, а годы.

Такжев минобороны РФ пожаловались на украинские БПЛА в трех областях, при этом там заверили, что атака была "отбита".