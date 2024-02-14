Зеленский: сегодня добавилось безопасности в Черном море, мы очистим его от российских террористических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов группы 13 9-го департамента Главного управления разведки и воинов Вооруженных сил за уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников". Он отметил, что благодаря их действиям сегодня Черное море стало более безопасным.

Кроме того, уничтожение вражеского БДК добавило мотивации украинцам. Об этом Зеленский сказал в среду, 14 февраля, в своем вечернем обращении к украинцам.

"И это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов", – подчеркнул он.

Также Зеленский подробнее рассказал о своем совещании с правительством и военными. Во время нее обсуждался один из ключевых вопросов этой войны – украинские возможности противодействовать российским дронам.

"Заслушал отчет по имеющимся разработкам. Работаем и над комплексами РЭБ, радиоэлектронной борьбы, и над комплексами ЗРК. Уже около половины имеющихся систем – именно украинского производства, разработки наших людей. Конечно, есть и совместные проекты с партнерами. И, собственно, начатых производств и заявленных на производство разработок достаточно много. Главное теперь – все их вмонтировать в практику применения на фронте", – сказал гарант.

Он отметил, что этот год должен обеспечить для Украины больше результатов в возобновлении безопасности действий украинских военных. Президент поблагодарил всех наших разработчиков и производителей, которые развивают современный технологический компонент в Силах обороны.

Кроме того, глава государства отреагировал на подлые вражеские удары по городу Селидово, которые унесли жизни мирных жителей.

"Прошлым вечером и ночью российские террористы очень жестоко обстреляли город Селидово Донецкой области. Попадания – по жилым домам, по обычной гражданской застройке и по больнице. Прицельный российский удар по городу. На момент этого удара в больнице было почти 150 пациентов, три человека погибли – мама с маленьким сыном и женщина, которая готовилась стать мамой. Мои соболезнования родным и близким! Обязательно российское государство получит ответ на этот удар", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине принципиально новой системы отношений безопасности. В рамках этой перезагрузки институтов генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк был назначен специальным уполномоченным в Офисе президента Украины.

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