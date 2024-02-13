'Перезагрузка продолжается': Зеленский анонсировал создание в Украине принципиально новой системы международной безопасности

Генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным в Офисе президента Украины. Он будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для нашей страны и отдельно развитием Сил обороны.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, назначение состоялось в рамках "перезагрузки институтов нашей страны".

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", – добавил президент.

"Уже есть соглашение по безопасности с Великобританией, готовим новые соглашения - амбициозные соглашения. И не только с европейскими силами. Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее", – напомнил Зеленский.

Кто такой Евгений Мойсюк

Генерал-лейтенант Вооруженных сил, заместитель главнокомандующего ВСУ (родился в октябре 1979 в Черновцах). В прошлом командующий Десантно-штурмовым войском ВС.

Евгений Мойсюк стал первым военнослужащим ВСУ, начинавшим войну в должности комбата и получившим звание генерала. Мужчина с 2005 по 2008 год был командиром, 8 ПДД 3 ПДБ 25 ОПГБр в звании капитана.

Ранее проходил службу в составе Украинского миротворческого контингента многонациональных сил в республике Ирак (2000-2002), а затем в составе миротворческого контингента в Косово (2008 год).

Именно Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником здания заведения выведением личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля в военном руководстве страны произошли кардинальные изменения. Президент сначала назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами генерал-полковника Александра Сырского. В течение нескольких дней после этого назначения в армии происходили кадровые перестановки. Кто вошел в "дремтим" Сырского, подробнее здесь.

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