В бой идут легенды украинской армии: кто вошел в 'дримтим' Сырского и почему не обошлось без скандалов

В начале февраля в военном руководстве страны произошли кардинальные изменения. Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского. В то же день глава государства анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

Эти изменения не заставили себя долго ждать и на протяжении нескольких дней после назначения Сырского в армии происходили кадровые перестановки. OBOZ.UA собрал информацию о команде нового главнокомандующего ВСУ.

До назначения на новую должность генерал-полковник Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ. То, что он занимал эту должность на момент назначения главкомом, уже свидетельствовало о начале масштабных кадровых изменений в украинской армии.

Кто же вошел в "дримтим" Сырского

Командовал миротворцами в Косово и освобождал Славянск

Новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского назначили генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Ранее он работал на посту первого заместителя министра обороны Украины. К тому же, Павлюк имеет богатый военный опыт с начала российской агрессии в 2014 году.

Он принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины. Именно под его командованием были освобождены ряд населенных пунктов, в частности, Славянск, Краматорск, Северск и Лисичанск. Кроме того, бригада под командованием Павлюка с тяжелыми боями осуществила успешное продвижение на Луганском направлении и обеспечила деблокирование Луганского аэропорта.

До российской агрессии Павлюк командовал украинскими миротворческими силами в Косово в 2006-2007 годах. Офицер в одном из интервью вспоминал, что украинская миротворческая миссия успешно выполнила свои задачи. Павлюк отметил, что миротворцы из Украины выглядели мощно на фоне всех других стран.

Во время представления нового командующего личному составу Сухопутных войск главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что, когда президент спросил, кто будет командовать Сухопутными войсками, других кандидатур кроме Павлюка он даже не рассматривал. В свою очередь генерал-лейтенант поблагодарил главкома за доверие и выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает победу над агрессором.

Новатор и боевой генерал, хорошо знающий Сырского

На должность руководителя Генерального штаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Ранее он возглавлял Силы территориальной обороны.

Примечательно, что Баргилевич был фактически первым командующим территориальной обороной. В 2020 году именно под его руководством начали создавать и развивать новаторскую на то время систему войск терробороны.

Также следует отметить, что генерал-майор Баргилевич принимал активное участие в боевых действиях в начале полномасштабного вторжения РФ. В частности, он возглавил оборону Киева на Гостомельском направлении. Вместе с тысячами других бойцов территориальной обороны генерал-майор не позволил агрессору захватить украинскую столицу.

Затем Баргилевич был назначен главой штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и пробыл на этой должности почти полтора года. В это же время Сырский был командующим ОСГВ "Хортица", поэтому новый главком и руководитель Генштаба уже давно знают друг друга в работе.

Стоит отметить, что войска оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" провели ряд выдающихся военных операций, в частности, успешные контрнаступательные операции на Харьковском направлении.

Герой Украины, успешно выведший воинов из Волновахи

Вместо генерал-лейтенанта Сергея Наева новым командующим Объединенными силами ВСУ назначен Герой Украины Юрий Содоль. Как и предыдущие генералы он активно участвовал в боевых действиях с начала российской агрессии в 2014 году.

Во время АТО Содоль был командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Его подопечные были в самых горячих точках фронта. Бригада Содоля принимала участие в боях за Рубежное, Ямполь и Донецкий аэропорт.

В 2015 года Юрия Содоля назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, в составе которых офицер продолжал воевать в зоне АТО.

Президент присвоил ему звание Героя Украины за бои в Волновахе Донецкой области. Содоль вывел личный состав из-под атаки врага и организовал успешное контрнаступление.

Благодаря своим личным и служебным качествам Содоль является авторитетом среди военнослужащих. Защитники рассказывали, что генерал Юрий Содоль является тем, за кем они без колебаний пойдут в злейший бой, потому что знают, что со своим командиром будут бороться бок о бок.

Штурмовик со стажем, Герой Украины

Командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ стал Игорь Скибюк. Он заменил на этой должности Максима Миргородского. Как и у многих других украинских генералов у Скибюка есть боевой опыт.

Примечательно, что еще в 90-х годах он активно участвовал в международных учениях и получил значительные достижения в этой сфере. В 2016 году Скибюк командовал украинскими частями в учениях "Кленовая арка-2016".

После полномасштабного вторжения России в Украину Скибюк продолжил отстаивать территориальную целостность нашей страны. Осенью 2022 года он командовал подразделениями своей бригады во время проведения поисково-ударных действий по уничтожению врага в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск в Харьковской области. Именно благодаря четким, своевременным боевым приказам и решительности подразделения бригады под руководством Скибюка освободили от оккупантов ряд населенных пунктов на востоке Украины.

В 2023 году он занимал должность начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, а уже 11 февраля 2024 года он был назначен командующим этими войсками. Игорь Скибюк награжден высшими военными наградами, в частности, званием Герой Украины и орденами Богдана Хмельницкого второй и третьей степеней.

Генерал со "скелетом в шкафу"

Новым главой Сил территориальной обороны ВСУ стал Игорь Плахута. Он сменил на этой должности Анатолия Баргилевича, который был назначен главой Генерального штаба ВСУ.

После назначения Плахуты на новую должность некоторые общественные активисты сразу же попытались его дискредитировать, напомнив, что во время Евромайдана он руководил Внутренними войсками МВС и якобы был причастен к разгону митингующих.

Но после этого многие украинские воины встали на защиту генерала и призвали общественность не дискредитировать его личность. Бойцы записали видео, что Плахута полностью посвящает себя защите территориальной целостности Украины.

"Он требователен к себе и к своему окружению. Именно поэтому он возглавил один из главных родов войск – ТРО. Он не совершал никаких преступных приказов. Это честь служить с такими людьми рядом", – сказали военнослужащие о Плахуте.

В Силах территориальной обороны отметили, что с первых дней полномасштабной войны Плахута был на фронте, непосредственно на передовой, в том числе на сложных направлениях. Почти год он исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", в частности, лично руководил подготовкой и обороной города Купянск под постоянным огневым давлением противника.

Также офицер осуществлял руководство подготовкой рубежей обороны и их фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны и круговой обороны города. Плахута занимался организацией и руководством действиями по формированию и подготовке резервов для операций на передовой, которые обеспечили войскам преимущество в борьбе с агрессором.

Живая легенда украинской армии

Одним из заместителей нового главнокомандующего ВСУ стал полковник Вадим Сухаревский с позывным "Барсук". На новой должности он будет отвечать за направление беспилотных систем и развитие применения дронов.

Он прославился тем, что стал первым офицером ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение по российским захватчикам. Более того, приказ Сухаревского "Видишь – стреляй!" стал боевым лозунгом 503-го отдельного батальона морской пехоты в 2016 году.

Многие украинские воины рассказывают, что Сухаревскому присущи профессионализм и незаурядная способность принимать правильные и взвешенные решения в сложных ситуациях.

Примечательно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в структуре ВСУ нового отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. Поэтому перед Сухаревским, который будет отвечать за направление беспилотных систем, стоит ряд важных задача. Среди них создание специальных штатных должностей под работу с дронами, специальных подразделений, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу.

"Народный Герой Украины", выведший бойцов из "ада" Извариного

Заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке и тренировке военных стал бригадный генерал Михаил Драпатый. Он также воюет против российских оккупантов еще с 2014 года.

Офицер руководил операцией по освобождению заложников в захваченном сепаратистами городском отделе милиции Мариуполя. Примечательно, что Драпатый лично был за рулем БМП, которая осуществила легендарный прорыв через баррикады.

Кроме того, Драпатый известен тем, что отвечал за операцию по выводу украинских войск из так называемого Изваринского котла, где в окружении оказалось около 260 воинов и более трех десятков единиц техники.

По состоянию на 2021 год Драпаты занимал должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ. А после начала полномасштабного вторжения РФ стал известен как один из командиров операции по освобождению Херсона.

За боевые заслуги он награжден орденами Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины". Также имеет Крест боевых заслуг.

Также в команду Сырского вошли ряд других офицеров. Бригадного генерала Владимира Горбатюка назначили на должность замглавы Генерального штаба. На этом посту он будет отвечать за оперативную работу штабов, планирование и управления.

Еще одним заместителем главы Генерального штаба ВСУ стал Алексей Шевченко. Он будет отвечать за вопросы логистики. Проходил службу на командных должностях артиллерийских подразделений, в должности заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Вторым заместителем главкома назначили Андрея Лебеденко. Глава государства отметил, что офицер будет курировать направление технологического компонента армии и боевых систем. Стоит отметить, что об этом офицере в сети мало информации. В то же время известно, что в 2022 году он получил орден Даниила Галицкого.

Напомним, новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском. Новый главком также провел первую встречу – вместе с министром обороны Рустемом Умеровым Сырский пообщался с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером.