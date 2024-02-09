Сырский выступил с первым заявлением в роли главнокомандующего ВСУ: наметил задачи и назвал главную ценность

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

Также Сырский заявил, что главной ценностью были и остаются жизни и здоровье украинских воинов. Заявление главнокомандующего ВСУ опубликовано на странице Генерального штаба в Facebook.

Обращение Сырский начал с благодарности воинам Сухопутных войск, которым он командовал, и защитникам, которые дают бой оккупантам в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Благодарю вас за каждый день ратной работы, проведенной вместе на самых тяжелых участках фронта нашей освободительной войны! Ваша доблесть, профессиональность, преданность делу защиты Родины и настойчивость в выполнении боевых задач являются фундаментом устойчивости нашей обороны и не позволяет врагу реализовать захватнические намерения. Искренне благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала за совместную реализацию оперативных планов, что дало возможность сохранить жизнь тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины!" – отметил он.

Новый главнокомандующий ВСУ также очертил ключевые задачи, стоящие сейчас перед украинским войском и его командованием.

"Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Максимально быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики", – подчеркнул Сырский.

Он поставил перед штабами всех уровней задачу "знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке".

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", – подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, сохранение жизни и здоровья военнослужащих всегда являлось ключевой ценностью украинской армии. Сырский рассказал, как эта ценность будет реализовываться во время его командования Вооруженными Силами.

"Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным. Введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне. Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути", – подчеркнул он.

Не менее важен для достижения победы в войне, по мнению Сырского, "надежный тыл".

"Спасибо бывшим руководителям Вооруженных Сил Украины, и ветеранам, которые за 10 лет российско-украинской войны приложили все возможные усилия для восстановления и обретения способностей Украинской армии – настоящего, крепкого фундамента нашей государственности!" – резюмировал новоназначенный главком.

Напомним, накануне, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

Впоследствии стало известно, какие задачи поставил Зеленский главкому Сырскому.

9 февраля "железному генералу" Залужному присвоили звание Героя Украины.