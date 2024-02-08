Подробный план действий ВСУ на 2024 год и не только: какие задачи поставил Зеленский главком Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он отметил необходимость разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram. Глава государства подчеркнул, что ожидает готового плана в ближайшее время.

По словам президента Украины, в плане нового главкома Александра Сырского он хочет увидеть следующие изменения:

– Реалистичный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С деталями и учетом реальной ситуации на поле боя – текущей и в перспективе.

– Эффективное западное оружие должно находиться в каждой боевой бригаде, особенно на передовой. Должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

– Проблемы с логистикой должны быть решены. Пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны, Авдеевка не должна ждать.

– Генерал должен знать фронт. Каждый генерал. Если он не знает фронта, он не служит Украине.

– Численность в штабах должна быть пересмотрена.

– В армии должно отстроить систему ротаций. Она должна быть эффективна. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и приграничных подразделений, где существует такая система.

– Только обученные солдаты на первой линии. Обучение воинов – приоритет, оно должно стать более качественным.

– Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий. Это новый род сил в ВСУ.

Зеленский также подчеркнул, что новую команду главком Сырский представит на днях. По словам президента, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

"Гордимся нашей армией. Украинская армия должна стать армией-победителем. Для этого мы должны сделать все от нас зависящее", – резюмировал перезагрузку коммандования ВСУ глава государства, в который раз поблагодарив всех, кто верит в Украину, бьется ради нашей страны и работает ради нашей победы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. Он заменил в должности генерала Валерия Залужного.

– 8 февраля Зеленский встретился с генералом Залужным. Они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил. Глава государства отметил, что поблагодарил генерала за два года защиты Украины, а сейчас – время для обновления.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сделали совместное заявление о том, что НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в ВСУ. Любые кадровые изменения в украинской армии, в частности, на уровне оперативного руководства, являются суверенным делом Украины.

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