Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ и анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии

Новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. Он заменил в должности генерала Валерия Залужного.

Соответствующее решение президент Украины озвучил в вечернем обращении к украинским 8 февраля. Это не единственное изменение, в целом к руководству Вооруженными Силами Украины становится новая управленческая команда.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которой мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе", – сказал президент.

Он отметил, что провел с генералом откровенный разговор о том, что нуждается в срочных изменениях в армии.

"Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что к управлению войском становится новая управленческая команда. Цель всех изменений состоит в том, чтобы видение войны было единым как у воинов в Роботином или Авдеевке, так и в Генеральном штабе и на Ставке.

"Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", – сообщил украинский лидер.

Комментируя назначение Сырского, отметил ценный опыт этого военачальника: провел Киевскую оборонную операцию и Харьковскую освободительную операцию.

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 февраля Зеленский встретился с генералом Залужным. Они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил. Глава государства отметил, что поблагодарил генерала за два года защиты Украины, а сейчас – время для обновления.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сделали совместное заявление о том, что НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в ВСУ. Любые кадровые изменения в украинской армии, в том числе на уровне оперативного руководства, суверенное дело Украины.

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