Зеленский уволил Залужного и назначил нового главнокомандующего ВСУ: все подробности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уволен. Такое решение принял президент Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля.

Новым главнокомандующим президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Об этом глава государства объявил в ходе вечернего видеообращения.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которых мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в переменах в армии. Срочных перемен. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", – сказал Зеленский.

Он отметил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Новым главнокомандующим стал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком. и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонную операцию. генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству", – пояснил президент.

По его словам, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

Министр обороны Рустем Умеров также сообщил, что сегодня принято решение о смене руководства Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией.

"Вооруженные Силы Украины вместе со всем Народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина – будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности", – пояснил министр.

Умеров добавил, что 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы, поэтому нужны новые подходы, новые стратегии.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине", – резюмировал он.

Следует отметить, что сегодня Зеленский провел встречу с Залужным, о чем оба сообщили в своих Telegram-каналах. Во время этого они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил.

Глава государства поблагодарил генерала за два года защиты Украины, а сейчас – время для обновления.

"Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно победим!" – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Залужный после встречи с президентом подчеркнул, что принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

"Благодарю всех, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины. Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", – отметил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Информация о якобы снятии Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появилась в сети еще вечером 29 января. Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров тогда опроверг это. В Минобороны слухи прокомментировали так: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда".

– В Financial Times утверждали, что Зеленский якобы планировал кадровые перестановки, но отложил увольнение из-за того, что информация попала в СМИ.

– 4 февраля сообщалось, что президент Украины впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

– В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

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