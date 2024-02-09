'Железному генералу' Залужному присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному звание Героя Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу – генералу", – говорится в тексте указа.

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