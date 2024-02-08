Особый контакт с США и не только: почему Зеленский сделал ставку на Сырского в войне и что стоит за увольнением Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский и теперь уже бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не доверяли друг другу. Кроме того, последний требовал от руководства страны новых ресурсов.

Последним и главным фактором в расколе между Зеленским и Залужным стала просьба генерала мобилизовать больше солдат, считают аналитики Washington Post. Издание ссылается на комментарии украинских и американских должностных лиц, знакомых с ситуацией.

Почему уволен Залужный

У РФ гораздо больше военный ресурс, чем у Украины. Для победы Киев должен мобилизовать не менее 500 000 воинов. Именно такие требования были у главкома Залужного. Как известно, Зеленский отказался от призыва такого количества людей.

Также Залужный имеет репутацию человека, который не боится выражать свое мнение. Это приводило к периодическим ссорам с его западными коллегами. В частности, с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком А. Милли.

Еще одной причиной увольнения Залужного чиновники США считают его харизматичность. По их мнению, недоверие Зеленского к главному частично базировалось на подозрениях, что Залужный имеет политические амбиции.

Почему выбран Сырский

Главным фактором избрания командующего Сухопутными войсками Александра Сырского на должность Залужного на Западе считают лояльность президенту Украины. Кроме того, отмечаются особые отношения украинского военного со своими западными коллегами.

Сырский более доступен для некоторых американских командиров. У него личные отношения с главой Европейского командования США, генералом Кристофером Каволи. Именно последний руководит усилиями Пентагона по обучению и оснащению украинской армии. "Во время летнего контрнаступления Украины Каволи неделями не мог достучаться до Залужного", – цитирует издание людей, знакомых с ситуацией.

Кто такой Сырский

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины имеет звание генерал-полковника; с 2019 года до последнего момента являлся командующим Сухопутными войсками ВСУ. А начинал военную службу еще в 1986 году, в звании командира мотострелкового взвода.

Кроме боевого, имеет дипломатический опыт – именно Сырский в командном центре Вооруженных сил отвечал за сотрудничество с НАТО.

У Сырского есть свой особенный стиль командования. Аналитики считают генерала сторонником децентрализованного командования, ведущего детальное планирование (по принципам армий НАТО), а также использующего элементы обмана и внезапности.

Чем известен Сырский

Прежде всего генерал известен битвой за Киев. Когда Зеленский пытался умалять опасность атаки на столицу, именно Сырский энергично готовился к обороне. Вокруг Киева были возведены два кольца обороны, были назначены командующие секторами обороны с полномочиями принятия тактических решений. По решению Сырского была взорвана дамба на реке Ирпень, что привело к затоплению позиций русской армии.

Наступлением под Харьковом в июле 2022 года также руководил Сырский. В результате операции русские войска были отодвинуты от города на расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня. В сентябре войска под командованием Сырского заняли Балаклею.

Также Сырский руководил обороной Бахмута с осени 2022 года до весны 2023 года.

Как писал OBOZ.UA, информация о якобы снятии Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появилась в сети еще вечером 29 января. Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров тогда опроверг это. В Минобороны слухи прокомментировали так: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда".

На Западе утверждали, что Зеленский якобы планировал кадровые перестановки, но отложил увольнение из-за того, что информация попала в СМИ.

4 февраля президент Украины впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

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