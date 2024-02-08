'2024 может стать успешным для Украины только при определенных условиях': Зеленский анонсировал масштабные изменения в секторе обороны. Видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные изменения в секторе обороны. Он также добавил, что только при определенных условиях 2024 год может стать успешным для Украины.

Об этом украинский лидер объявил в своем видеообращении. Кроме того, он сообщил назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского.

Глава государства также выразил благодарность его предшественнику Валерию Залужному. По его словам, они с бывшим главкомом ВСУ "откровенно поговорили о том, что нуждается в изменениях в армии ".

"Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде. Буду благодарен за его согласие", – сказал он.

Президент сообщил, что с сегодняшнего дня руководство ВСУ будет осуществлять новая управленческая команда.

"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что сегодня говорил со многими генералами и полковниками. По словам президента, все они рассматриваются руководящими должностями в армии. Теперь они будут служить под руководством опытного украинского командующего - генерал-полковника Сырского.

Зеленский добавил, что у Сырского есть успешный опыт защиты. Именно он, например, провел Киевскую оборонную операцию. Также у него есть успешный опыт наступления. Президент пообещал, что команду перезагрузки армии главком Сырский представит на днях. Также Зеленский сообщил, что сегодня пообщался с генералами Мойсюком и Забродским.

"Их опыт – на службе государству", – заявил президент.

По его словам, он ожидает в ближайшее время реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год, с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Глава государства очертил его основные пункты:

Каждая боевая бригада на передовой должна получить эффективное оружие – должно произойти справедливое перераспределение западного оружия в пользу первой линии фронта.

Требуется решение проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Генералы должны знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

Нужно исправить излишнюю численность в штабах.

Необходима действенная система ротаций. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты первой линии.

В Вооруженных силах Украины создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Необходимо назначить первого командующего.

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины. Мы все гордимся нашей армией. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы украинская армия стала армией-победителем", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. Он заменил в должности генерала Валерия Залужного.

– 8 февраля Зеленский встретился с генералом Залужным. Они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил. Глава государства отметил, что поблагодарил генерала за два года защиты Украины, а сейчас – время для обновления.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сделали совместное заявление о том, что НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в ВСУ. Любые кадровые изменения в украинской армии, в частности, на уровне оперативного руководства, являются суверенным делом Украины.

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