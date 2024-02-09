Глава ГУР Буданов стал Героем Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Соответствующий указ №57/2024 глава государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу – генерал-лейтенанту", – говорится в тексте указа.

Кроме того, звание Героя Украины получил подполковник Вячеслав Агеев. Об этом говорится в указе Зеленского №56/2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский наградил званием Героя Украины генерала Валерия Залужного, который накануне был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.

Новоназначенный главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он заверил, что главной ценностью были и остаются жизни и здоровье украинских воинов.

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