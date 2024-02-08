'Есть определенные стратегические замыслы': в Воздушных силах прокомментировали создание Сил беспилотных систем в ВСУ

В составе Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем будут выполнять важную функцию. Однако создание такого рода войск будет полезно не только во время войны.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". Он намекнул на "стратегические замыслы" создания таких сил в составе ВСУ.

"Видимо, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу – я сейчас не могу сказать по этому поводу... Но без беспилотников сегодня никто не обойдется", – сказал спикер, комментируя создание Сил беспилотных систем при ВСУ.

Игнат не раскрыл "стратегический замысел", но намекнул, как могут использоваться дроны ВСУ.

В качестве примера он привел Турцию, где беспилотники, кроме сугубо военных функций, помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам – контролировать границу и бороться с контрабандой.

"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем", – добавил Игнат.

Кроме того, он отметил необходимость обеспечения дронами.

"Дронов много не бывает, любая помощь партнеров с ними была бы совсем не лишней для Сил обороны. Как и помощь со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их нужно как можно больше", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подписал указ о создании в структуре Вооруженных сил Украины нового отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. Президент также назвал перечень задач: создание специальных штатных должностей под работу с дронами, специальных подразделений, эффективную тренировку, систематизацию опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу.

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