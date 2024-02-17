'Авдеевку – вернем': Умеров назвал ключевые потребности ВСУ и заявил, что Украина усиливает фортификации

Украина усвоила несколько уроков после выхода из Авдеевки Донецкой области. В первую очередь речь идет о необходимом количестве вооружения на фронте: ПВО, средствах дальнего поражения и артснарядах.

Выводами поделился в Facebook министр обороны Рустем Умеров. В то же время он выразил убеждение, что решение беречь людей правильное.

"Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно", – подчеркнул министр.

Вит также отметил, что фортификации постоянно строятся и усиливаются.

"Авдеевку – вернем", – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинская артиллерия на Авдеевском направлении выполнила почти 400 огневых задач, прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, но некоторое количество военных попало в плен к захватчикам.

По словам командующего, украинские воины занимают позиции на втором рубеже обороны. Их выход из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 3-й ОШБр ВСУ, воюющие с оккупантами на Авдеевском направлении, объявили срочный сбор на сумму 10 млн грн. Защитники обратились к украинцам с просьбой помочь закрыть неотложную потребность в дронах, средствах РЭБ, химической защите, транспорте, медикаментах.

– Журналист Денис Казанский обратил внимание, что оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой невероятных потерь. Они, по признанию некоторых Z-пабликов, "разово превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут.

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