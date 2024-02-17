Делают невозможное: защитникам из Третьей штурмовой, ведущим бои в Авдеевке, нужна помощь. Как присоединиться

Воины Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые воюют с оккупантами на Авдеевском направлении, объявили срочный сбор на сумму 10 млн грн. Защитники обратились к украинцам с просьбой помочь закрыть неотложную потребность в дронах, средствах РЭБ, химической защите, транспорте, медикаментах.

О сборе сообщили в официальном штабном фонде бригады "Поддержи Третью штурмовую". Там отметили, что бойцы подразделения принимают участие в ожесточенных боях в районе Авдеевки, поэтому крайне важно обеспечить их всем необходимым.

"Вся страна знает, в каких сверхсложных условиях идут боевые действия на Авдеевском направлении. Бойцы 3-й отдельной штурмовой делают невозможное, и наша задача – обеспечить их всем необходимым. За стальным фронтом должен стоять надежный тыл!" – говорится в сообщении фонда бригады.

"Поддержи Третью штурмовую" функционирует как составная часть обеспечения 3 ОШБр, поэтому собранные средства тратятся максимально эффективно для усиления воинов на Авдеевском направлении, рассказали в фонде.

Перевод даже небольшой суммы, равноценной стоимости символической чашки кофе, может помочь нашим защитникам. OBOZ.UA призывает своих читателей сделать это.

Реквизиты для помощи воинам 3 ОШБр

– Монобанка 5375 4112 1355 2941

– Получатель: БО Благотворительный Фонд "Поддержи Третью Штурмовую", код получателя: 45357712, банк получателя: ПАО Универсалбанк, МФО: 322001, счет №: UA233220010000026008420000676

Реквизиты для переводов в иностранной валюте

– Beneficiary: CF SUPPORT III ASSAULT BRIGADE

Account: UA553005280000026001000035667

Beneficiary’s bank: OTP BANK JSC

SWIFT code: OTPVUAUK

PayPal для международных переводов:

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из участков в Авдеевке бойцы Третьей штурмовой попали в полное окружение. Оккупанты применяют на данном направлении против Сил обороны Украины фосфорное вооружение.

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