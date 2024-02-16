На одном из участков в Авдеевке бойцы из 3 ОШБр находятся в окружении, но пытаются прорвать его, – Кудряшов

На одном из участков в Авдеевке бойцы третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины находятся в полном окружении российских оккупантов. В городе продолжаются маневры наших защитников, потому что они пытаются прорвать кольцо.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель командира бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что 3-я ОШБр в Авдеевке находится уже 12 дней и подтвердил, что в городе продолжаются маневры ВСУ.

Кудряшов уточнил, что в городе продолжаются маневры ВСУ. Оборонительные позиции россияне сравнивают с землей. Бойцам приходится отходить на более выгодные рубежи.

"Есть определенные этапы этих действий. Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, чтобы удерживать линию оборону. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции, для того чтобы более качественно сопротивляться", – говорит он.

Кроме того, Кудряшов подтвердил, что оккупанты захватили укрепрайон "Зенит". По его мнению, это событие оказывает более психологическое влияние на российскую армию.

"Это больше агитация "успешных" действий РФ", - резюмировал он.

Напомним, российские войска совершают тактический разворот через Авдеевку, ключевая цель – заставить украинские войска покинуть город. Однако украинские воины в населенном пункте до сих пор есть, и это мешает оккупантам реализовать свои планы и добиться больших успехов.

Бои за Авдеевку еще раз доказывают несостоятельность российских войск провести успешное окружение сил противника, и даже в случае захвата города это не будет иметь оперативного значения для общей ситуации в поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны сейчас используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в оперативном окружении и украинские воины продолжают оборонную операцию на этом направлении фронта.