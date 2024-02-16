"Накал только растет": оккупанты применили фосфор против ВСУ в боях за Авдеевку – Третья штурмовая бригада

В полуокруженной Авдеевке в Донецкой области войска Российской Федерации применяют против Сил обороны Украины фосфорные боеприпасы. От них загорелись цистерны с мазутом, район коксохимического завода накрыло едким смогом.

Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ, которая была переброшена в Авдеевку в связи с критической ситуацией. Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире "Єдиних новин" рассказал об интенсивных обстрелах со стороны российских захватчиков.

"Враг начинает применять фосфор. Увеличилось использование КАБов. Управляемые авиационные бомбы – гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 кг, и по полтонны. Это и 50, и больше авиабомб в сутки. Их очень большое количество на такой небольшой плацдарм, который удерживается. И вот сейчас применяется фосфор... Накал только растет", – отметил военный.

На Facebook-странице бригады представители 3-й ОШБр обнародовали видео, снятое украинским дроном в Авдеевке. На ролике зафиксирован черный дым от возгорания цистерн с мазутом.

При горении это ядовитое вещество провоцирует крайне тяжелые последствия для здоровья и даже жизни.

Город оккупанты штурмуют непрерывно, применяют авиацию, бронированную технику и пехоту, ведут активные обстрелы из артиллерии и РСЗО.

"Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", – заявили в 3-й ОШБр.

Ранее в 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что Авдеевская операция в разы сложнее Бахмутской.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке утром 16 февраля сообщил, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить город.

– Институт изучения войны считает, что в случае захвата Авдеевки противником это не будет иметь оперативного значения для общей ситуации на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!