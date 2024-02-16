Происходит плановое усиление подразделений: в Генштабе рассказали о ситуации в Авдеевке и других направлениях фронта

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых наши защитники отбили десятки вражеских атак и попыток штурмов. Критическая ситуация сейчас в Авдеевке, где командование проводит плановое усиление подразделений Сил обороны.

Об этом рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 февраля. Там подчеркнули, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

По подсчетам военных, накануне террористические войска РФ нанесли 34 ракетных и 85 авиаударов, совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам. В результате этих атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения а также объекты критической инфраструктуры.

Под вражескими авиаударами были: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодязное, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Новолюбовка, Белогоровка – Луганской; Терны, Новосадово, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Клещиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Водяное, Шевченко, Старомайорское – Донецкой; Новодаровка – Запорожской. Под артиллерийским российским огнем оказались более 110 городов и сел Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском – агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили три вражеских атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском отражены шесть атак ВС РФ в районе Тернов, Ямполевки и Веселого Донецкой области. На Бахмутском ВСУ отбили 10 атак оккупантов неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 28 российских атак в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще пять – недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", – указал Генштаб ВСУ относительно ситуации вокруг Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где за сутки отбили 34 атаки. На Новопавловском направлении ВСУ остановили три вражеских атаки южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении ВС РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, армия РФ не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки враг совершил три безуспешных штурма.

За прошедшие сутки украинская боевая авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Также в конце 15 февраля силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск ударили по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, одному артсредству, складу боеприпасов, радиолокационной станции оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой предположил, что ВС РФ готовят новое наступление в районе Работино на Запорожье. По его словам, оккупанты сосредоточили значительное количество войск на Ореховском направлении.

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