Россияне готовят новое наступление на Запорожском направлении, – спикер ОСУВ 'Таврия'

В Запорожской области российские оккупанты сосредоточили значительное количество войск на Ореховском направлении. Вероятно, враг готовится наступать на Роботине.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. По его словам, российские оккупационные войска сконцентрировали здесь большее количество личного состава, чем на Авдеевском направлении.

"Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении, за последние несколько дней или недель, по своим размерам превышает в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку", – подчеркнул Лиховой.

Он отметил, что российская армия, скорее всего, будет пытаться преуспеть в направлении освобожденного летом украинскими защитниками поселка Роботиного.

"Работинское выступление, что южнее города Орехов, это территории, которые летом ВСУ деоккупировали. Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями добиться там определенных успехов так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке", – отметил спикер.

Напомним, ранее Лиховой сообщал, что из-за сложной ситуации в Авдеевке Донецкой области украинские военные вынуждены маневрировать и кое-где отходить на более выгодные позиции. Есть проблемы с поставкой и эвакуацией, но украинские защитники задействовали запасную логистическую артерию, которая была заранее подготовлена.

Как сообщал OBOZ.UA, в район Авдеевки срочно перебросили Третью отдельную штурмовую бригаду для усиления украинских войск. Бойцы провели рейд в захваченные врагом районы города и установили, что силы оккупантов на указанном отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!