В разы жарче, чем было в Бахмуте: в 3-й штурмовой бригаде рассказали о ситуации в Авдеевке. Фото

Авдеевку российские захватчики пытаются занять с осени 2023 года. Эксперты уже сравнивают этот город с "крепостью Бахмут". Однако сами украинские защитники говорят, что авдеевская операция в разы сложнее бахмутской.

В настоящее время в Авдеевку была передислоцирована Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ. Однако даже после этого усиления соотношения защитников и захватчиков здесь составляет один к семи, говорит спикер бригады Александр Бородин.

"Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время ЧВК "Вагнер", то там была смесь между "зеками" и "спецурой". А здесь линейные бригады механизированные и специалисты ГРУ. То есть это, наверное, самый серьезный кулак России в Украине", – рассказал военный.

По его словам, украинские защитники в районе Авдеевки "работают на 360 градусов". "Враг может на некоторых участках поражать почти полностью на 360 градусов. Это не говорит, что мы полностью в окружении на этих участках, но это значит, что поражать он может", – уточнил Бородин.

Офицер добавил, что наиболее страдает Авдеевка из-за бомб. "КАБы, например, в Бахмуте тоже были, но не в таком количестве, как здесь. И это то, что действительно дает серьезное преимущество врагу, надо об этом четко говорить", – утверждает военный.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны сейчас используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в оперативном окружении и украинские воины продолжают оборонную операцию на этом направлении фронта.

В Генштабе отметили, что за последние сутки на Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атаку неподалеку от Первомайского Донецкой области.